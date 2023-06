Pd: polemiche sulla regolarità del congresso nel Lazio, sette giorni al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca una settimana esatta al voto per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico del Lazio. E ieri una nuova polemica ha infiammato lo scontro. Uno dei due candidati, il consigliere capitolino Mariano Angelucci - sfida il consigliere regionale Daniele Leodori - ha lamentato ritardi nella gestione della fase congressuale, chiedendo l'intervento della segretaria nazionale Elly Schlein. Venerdì scorso, il 9 giugno, si è riunita la commissione del Partito democratico per il congresso regionale del Lazio. E Angelucci ha fatto sapere: "L'organizzazione è nel caos: a distanza di otto giorni dalle primarie non si conosce l’elenco dei seggi nel Lazio, non abbiamo il fac simile della scheda elettorale e cosa ben più grave sul sito internet, sui profili social del Pd Lazio non c’è alcuna informazione sul congresso, sulla data, su chi sono i candidati e sui programmi: è vergognoso". (segue) (Rer)