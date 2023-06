Pd: polemiche sulla regolarità del congresso nel Lazio, sette giorni al voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riceviamo - ha spiegato Angelucci - da decine di elettori e iscritti tutti i giorni la richiesta di conoscere le modalità di svolgimento del voto ma non sappiamo che dire. Nonostante più di una settimana fa abbiamo fatto richiesta ufficiale di pubblicizzare tutte le informazioni organizzative, sui candidati e sui programmi, avendo risposta affermativa, ad oggi nulla è cambiato. Che cosa sta succedendo? L'ultimo post sui social è datato 12 maggio". Così in serata è arrivata la replica della presidente della commissione di garanzia, Ivana Della Portella: "La commissione ha, svolto i propri lavori in un forte spirito collaborativo, in totale sintonia e unanimità, cui si sono sempre uniformati anche i pronunciamenti dei rappresentanti dei due candidati presenti. È stato dato corso al regolare svolgimento dei lavori, come testimoniano i verbali redatti nelle varie riunioni. Tutte le date del calendario congressuale sono state rispettate". (Rer)