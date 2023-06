Pnrr: Calenda, governo lo usi per far ripartire gli investimenti usando industria 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea "combatte l'inflazione che mangia i salari e le pensioni. Come da suo mandato istituzionale. Invece dell'usuale scaricabarile verso Ue consiglio a Urso di far ripartire gli investimenti usando industria 4.0 finanziata con soldi Pnrr che il Governo non riesce a spendere". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda, commentando l'intervista di Adolfo Urso, ministro per le Imprese e per il Made in Italy, a "La Stampa".(Rin)