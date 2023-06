Francia: Macron chiede a Raisi di fermare sostegno alla Russia e consegna di droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di una conversazione telefonica, ha avvertito l'omologo iraniano Ebrahim Raisi sulle conseguenze della consegna di droni alla Russia. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che Macron ha esortato l'Iran a "cessare immediatamente" il sostegno che sta dando alla Russia nella guerra contro l'Ucraina. Il presidente francese ha anche espresso preoccupazione per la traiettoria del programma nucleare iraniano, afferma la nota. Nel corso della telefonata con Raisi, Macron ha espresso ancora una volta il suo sollievo per il rilascio, avvenuto il 12 maggio, di due cittadini francesi detenuti in Iran. Ha inoltre ribadito la sua profonda preoccupazione per la situazione dei quattro cittadini francesi ancora detenuti in Iran e ha nuovamente chiesto il loro rilascio immediato. Infine, i due capi di Stato hanno discusso della situazione regionale. Macron ha ricordato il costante impegno della Francia per la stabilità e la sicurezza della regione. Il presidente ha ricordato l'urgenza di lavorare per rafforzare la cooperazione regionale per far fronte alle sfide comuni. (Frp)