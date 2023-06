Nepal: presidente camera alta Timilsina partito per la Cina, tappe a Pechino, Shanghai e Lhasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea nazionale del Nepal, la camera alta del parlamento, Ganesh Prasad Timilsina, è partito oggi per una visita in Cina, con tappe a Pechino, Shanghai e Lhasa. Lo riferisce il sito di informazione nepalese “Khabarhub”. Timilsina è accompagnato da una delegazione di nove membri, tra cui alcuni parlamentari, il suo rientro è previsto per il 21 giugno. A Pechino incontrerà Zhao Leji, presidente del comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa cinese, e Wang Huning, presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese. Dal 16 al 17 giugno il leader nepalese sarà a Lhasa, il capoluogo tibetano, per partecipare come ospite d’onore alla quinta edizione dell’Expo turismo e cultura Cina-Tibet. (Inn)