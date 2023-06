Iv: Paita, Schlein rafforza Meloni, noi vera alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi riformisti siamo la vera alternativa al governo Meloni. Le politiche massimaliste di Elly Schlein lo rafforzano soltanto. Lo ha detto in un'intervista al "Secolo XIX" la neo coordinatrice di Italia viva, Raffaella Paita. "La migliore stampella della Meloni è chi, anziché combatterla sui temi, sul lavoro, sulle tasse, sulla confusione nella gestione del Pnrr, la combatte gridando continuamente al pericolo fascista e alla deriva autoritaria", ha spiegato. "Alle Europee noi riformisti - ha aggiunto Paita - possiamo essere determinanti per fermare l'accordo tra popolari e conservatori. Per questo è importante con Azione, +Europa, i liberal-democratici, i riformisti, i socialisti, i popolari, arrivare uniti all'appuntamento elettorale". (Rin)