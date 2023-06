Montenegro: al via le elezioni parlamentari, in corsa 15 fra partiti politici e coalizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgono oggi le elezioni straordinarie parlamentari in Montenegro, che vedono in lizza 15 tra partiti politici e coalizioni che si contenderanno gli 81 seggi dell’assemblea legislativa. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale (Dik), sono 542.468 i cittadini che avranno diritto di scegliere fra i candidati delle liste. La decisione di indire le elezioni parlamentari anticipate è stata presa dall'ex presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, il 17 marzo, due giorni prima del primo turno delle elezioni presidenziali che lo ha poi visto perdere al successivo ballottaggio in favore del nuovo capo dello Stato Jakov Milatovic. In lizza alle elezioni di domenica: la lista Jasno je, partito che rappresenta i bosniaci con capogruppo Ervin Ibrahimovic, l'Iniziativa civica che rappresenta i croati (Hgi) del Paese con capogruppo Adrijan Vuksanovic e il partito Pravda za sve con Vladimir Leposavic. Quindi la coalizione Za tebe, formata dal Partito socialista popolare e da Demos, e la coalizione composta da Prava Montenegro, Movimento democratico cristiano, Montenegro libero, Partito democratico serbo e movimento per Pljevlja sotto il nome di Narodna Koalicija con capogruppo Dejan Vuksic. (segue) (Seb)