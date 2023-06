Montenegro: al via le elezioni parlamentari, in corsa 15 fra partiti politici e coalizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i candidati anche l'Alleanza albanese, coalizione formata da Forca, Alleanza democratica, Alleanza democratica del Montenegro con capogruppo Genci Nimanbegu, seguita da Rivoluzione per un Montenegro sicuro di Srdjan Peric e dalla lista Movimento per il cambiamento di Nebojsa Medojevic. Ancora, la coalizione Sì. Possiamo farcela per un Montenegro civile di Dragica Ivanovic, quindi quella composta dal Partito democratico dei socialisti (Dps), dai Socialdemocratici (Sd), dall'Unione democratica degli albanesi (Dua) e dal Partito liberale (Lp) chiamata Zajedno con capogruppo Danijel Zivkovic. Quindi il movimento Europa Now (Pes) di Milojko Spajic, seguito dal Sdp-Per la nostra casa di Nikola Djuraskovic, e dalla coalizione composta dal Movimento cittadino Ura del premier Dritan Abazovic e capogruppo dei Democratici (Ds), Aleksa Besic, Hrabro se broji. A concludere la coalizione tra Nuova democrazia serba (Nds), Partito democratico del popolo e Partito dei lavoratori Per il Futuro del Montenegro con capogruppo Milan Knezevic, e infine la coalizione del Forum Albanese, composta dal Partito alternativa albanese, l'Alleanza democratica degli albanesi e l'Unione nazionale degli albanesi, sotto il nome di Forum Albanese-Besa. (segue) (Seb)