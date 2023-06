Montenegro: al via le elezioni parlamentari, in corsa 15 fra partiti politici e coalizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale, fino a pochi giorni fa definita dai media locali "pacifica", si è infiammata negli ultimi giorni a causa della lettera che il cittadino sudcoreano "ex re delle criptovalute" Do Kwon ha spedito ai funzionari montenegrini, in cui descrive il suo presunto rapporto d'affari con il leader del movimento Pes, Milojko Spajic, il futuro primo ministro del Montenegro secondo molti opinionisti. Quando si parla di criptovalute, sebbene Do sia sudcoreano, non si può non guardare alla Cina e al suo controverso rapporto con questo strumento: le criptovalute sono messe al bando nel Paese ma restano sotto stretto controllo da parte dello Stato, attraverso lo yuan elettronico - la valuta digitale sovrana - e i legami con alcuni colossi del settore come Binance, guidata dal sino-canadese Changpeng Zhao. Binance che, giusto la scorsa settimana, è stata trascinata in tribunale dalla Commissione per i titoli e gli scambi (Sec), così come avvenuto lo scorso febbraio per il sudcoreano Do che è stato accusato negli Usa di frode finanziaria per via della bancarotta da 40 miliardi di dollari delle sue criptovalute TerraUSD e Luna avvenuta nel 2021. La Cina, peraltro, vanta un controllo stretto sul debito montenegrino: un rapporto del Centro per il giornalismo investigativo (Cin) di Podgorica del 2021 sosteneva ogni cittadino del Paese balcanico dovrebbe più di mille euro alla Cina. Il debito riguarda il credito fornito da Export-Import Bank of China - circa 130 milioni di euro - assunto per costruire l’autostrada che dal porto di Bar conduce a Boljare, al confine con la Serbia. La Cina ha una sua strategia ben definita in Europa sudorientale che passa dal controllo del porto del Pireo, in Grecia, ai massicci investimenti nei settori delle infrastrutture e siderurgico in Serbia e Ungheria. Il Montenegro, dato il suo accesso al mare, rientra pienamente in questa strategia. (segue) (Seb)