Montenegro: al via le elezioni parlamentari, in corsa 15 fra partiti politici e coalizioni (4)

- Dopo il successo delle precedenti elezioni amministrative e presidenziali, i sondaggi vedono il Pes, partito di stampo europeista, che spinge per l'adesione del Montenegro all'Unione europea e da cui proviene l'attuale presidente Jakov Milatovic, come la lista che potrebbe conquistare il maggior numero di voti anche alle elezioni parlamentari e avere quindi un ruolo chiave nel futuro governo. Oltre al movimento Europa Now, che dovrebbe ricevere il sostegno di un terzo degli elettori, le ultime proiezioni mostrano a seguire il Partito democratico dei socialisti, che per la prima volta alle elezioni non è guidato da Milo Djukanovic, che si è dimesso da capogruppo dopo la sconfitta alle presidenziali, e che dovrebbe conquistare circa il 20 per cento dei voti in coalizione con i Socialdemocratici Sd, il Partito liberale e l'Unione democratica degli albanesi. Tutti questi partiti sostengono la conservazione del Montenegro come Stato laico e l'adesione alla Nato e all'Ue. (segue) (Seb)