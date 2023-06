Sociale: Coldiretti, salgono ad oltre 8 milioni i chili di cibo in aiuti da "spesa sospesa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esperienza della spesa sospesa di Campagna Amica è nata per sostenere le famiglie in difficoltà sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso i cittadini che acquistano nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica o che ricevono la spesa a domicilio possono decidere di donare prodotti alimentari alle famiglie più bisognose che potranno portare in tavola generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero. Il cibo di alta qualità raccolto con la “spesa sospesa” - sottolinea Coldiretti - non è rappresentato solo da generi di largo consumo ma anche da prodotti straordinari e particolari della tradizione agricola italiana come i “sigilli” di Campagna Amica: dal cece dal Solco dritto a quello della Merella, dai fagioli del purgatorio alle lenticchie di Potenza, dalla Cicerchia alla Roveja, dalle farine di mais speciali come il Marano e il Corvino, a quelle dei grani antichi, oltre ai formaggi di alta qualità come Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Nei pacchi di aiuti per le famiglie anche mele e pere antiche, zucche, cavolfiori e broccoli, prodotti trasformati come passate di pomodoro e confetture e marmellate. (segue) (Com)