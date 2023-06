Ucraina: Confagricoltura, crollo diga Nova Kakhovka avrà impatto su livelli produttivi agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al pesante impatto di carattere umanitario, il crollo della diga di Nova Kakhovka sul fiume Dnipro, in Ucraina, avrà rilevanti conseguenze sui livelli produttivi dell’agricoltura, segnala la Confagricoltura. I “futures” relativi al prezzo del grano sui mercati internazionali hanno già fatto registrare un aumento del 2,6 per cento. Secondo i dati preliminari diffusi dal ministero delle Politiche agricole di Kiev, circa 10 mila ettari di terreno agricolo risultano completamente allagati sulla riva destra dell’area di Kherson controllata dalle forze ucraine. Inoltre, suono fuori uso i sistemi che lo scorso anno hanno consentito l’irrigazione di circa 580 mila ettari, sui quali sono state raccolte 4 milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi per un valore di 1,4 miliardi di euro. Con il crollo della diga, ha sottolineato il ministero delle Politiche agricole ucraino, i danni rivestono un carattere strutturale ed avranno effetti prolungati negli anni. Otre il 90 per cento dei sistemi irrigui nell’area di Kherson sono rimasti privi di una fonte di approvvigionamento idrico. (segue) (Res)