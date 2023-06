Ucraina: Confagricoltura, crollo diga Nova Kakhovka avrà impatto su livelli produttivi agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Sud dell’Ucraina, pertanto, l’anno venturo i terreni non potranno essere coltivati o daranno rese nettamente inferiori alla media. I prodotti agricoli dell’Ucraina, in particolare cereali e semi oleosi – ricorda la Confagricoltura – rivestono un ruolo fondamentale per il rifornimento dei mercati internazionali. Nel 2021, le esportazioni di settore si attestarono a circa 27 miliardi di euro. L’accordo sul “Grano dal Mar Nero”, che consente l’export via mare delle produzioni ucraine, ha contribuito ad evitare finora una crisi alimentare globale. Anche l’agricoltura europea ha assicurato un contributo fondamentale. Nei giorni scorsi la Commissione Ue ha evidenziato che le esportazioni di cereali verso i Paesi del Nord Africa e dell’Africa subsahariana sono ammontate nei primi due mesi di quest’anno a 3,9 milioni di tonnellate, circa 770 mila in più sullo stesso periodo del 2022. (Res)