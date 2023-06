Roma: quattro arresti per spaccio di droga in diverse zone della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate dalla polizia, nei giorni scorsi, nell'ambito dei controlli volti a prevenire lo spaccio di droga a Roma. In manette è finito un italiano di 37 anni colto in flagranza di reato, grazie all'aiuto del cane Nelly, mentre spacciava crack, hashish e cocaina in casa. L'uomo aveva studiato un sistema per ricevere i pagamenti in modo digitale facendosi ricaricare una carta elettronica ma è stato scoperto a causa del via vai di clienti presso la sua abitazione in zona Colombo. Un secondo arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli tra Massimina e Casal Lumbroso, e ha riguardato un 47enne, sorpreso in via Antonio Breglia mentre cedeva droga. (segue) (Rer)