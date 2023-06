Roma: quattro arresti per spaccio di droga in diverse zone della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La successiva perquisizione della sua casa ha permesso agli agenti di rinvenire una con 300 piante di marijuana di varia altezza e materiale vario per la produzione dello stupefacente, con sistemi di areazione, lampade per l'essiccamento e stendini vari. A San Lorenzo invece la polizia ha arrestato una donna 43enne della Romania trovata in possesso di un chilo di cocaina in via Dameta. In Via Ostuni, infine, i poliziotti hanno fermato un 33enne che spacciava in strada. L'uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato in via Manfredonia e trovato in possesso di oltre 13 grammi di crack e 265 euro in banconote di vario taglio. Il 33enne è stato arrestato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)