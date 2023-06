Migranti: Piantedosi, partenze rallentano, adesso sostenere la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula a von der Leyen, e al premier olandese Mark Rutte “dimostra la leadership italiana in Ue sui temi migratori e nei rapporti con i Paesi terzi. In Tunisia si decide la vera sfida dell’Ue: la cooperazione allo sviluppo con i Paesi africani da cui originano e transitano i flussi”. Lo evidenzia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero” in cui spiega che, tra accordi con i Paesi terzi e la stretta delle regole europee, si assiste già a “un rallentamento delle partenze”. Secondo Piantedosi, gli aiuti economici o le riforme chieste dal Fmi “devono andare di pari passo. È importante che nessuno abbia nei confronti di Tunisi un atteggiamento pregiudiziale e pedagogico. Vanno anzi sostenuti lo sforzo del governo tunisino e le giuste aspirazioni del popolo di uscire da questa crisi finanziaria e sociale”, spiega. (segue) (Rin)