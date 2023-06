Migranti: Piantedosi, partenze rallentano, adesso sostenere la Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se il prestito da 900 milioni di euro vada erogare subito, senza attendere l’Fmi, Piantedosi risponde: “Certo, il nostro auspicio è che l’Ue si muova subito. Aggiungo che l’Italia ha voluto e ottenuto la creazione di un fondo europeo per gli interventi sulla ‘dimensione esterna’ proprio per consentire progetti mirati di sostegno ai Paesi di origine e transito dei flussi, a partire proprio dalla Tunisia”. Secondo Piantedosi, “lo stallo è un rischio, c’è bisogno di ammorbidire i toni da tutte le parti. La Tunisia deve sentire la voce amica, non ostile, dell’Europa e delle istituzioni internazionali”. Alla domanda se la Tunisia possa essere considerato un Paese terzo sicuro, Piantedosi risponde: “La Tunisia è già considerata un Paese terzo sicuro da provvedimenti e atti ufficiali italiani”. “La Farnesina ha già una lista formale di Stati terzi definiti sicuri. Sia in Africa, penso al Senegal, così come nei Balcani. Valuteremo di volta in volta avendo cura, come chiesto dagli amici tedeschi nelle trattative in Ue, che vi siano connessioni personali dei migranti con quei Paesi”. (Rin)