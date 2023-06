Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso nella notte salvo addensamenti sui rilievi e velature in pianura, nel corso della mattina progressivo aumento della nuvolosità fino a irregolarmente nuvoloso nella seconda parte della giornata. Al mattino rovesci sui rilievi centro orientali in estensione anche a Ovest nel pomeriggio, in intensificazione tra tardo pomeriggio e sera anche a carattere di rovescio e temporale sui settori prealpini, pedemontani e di alta pianura centro occidentale. Temperature minime in pianura tra 15 e 18°C, massime tra 24 e 28°C. (Rem)