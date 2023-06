Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con nubi più compatte dal tardo pomeriggio. Nella notte precipitazioni da deboli a tratti moderate anche a carattere di rovescio o temporale sui settori prealpini e pedemontani centro occidentali, persistenti da sparse a diffuse sebbene in attenuazione tra mattino e pomeriggio a coinvolgere anche parte della pianura; in serata possibile nuova intensificazione dei fenomeni sui settori occidentali. Temperature minime in pianura attorno a 16°C, massime a circa 26°C (Rem)