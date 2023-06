Industria: Urso, produzione cala ma oggi l'Italia è locomotiva d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il calo della produzione industriale “è dovuto a fenomeni esterni: la coda del caro energia, che ha colpito soprattutto settori energivori come il legno e la carta, e l'aumento dei tassi di interesse da parte della Bce, che a detta di tanti sono cresciuti troppo in fretta. E questo ha determinato non solo un impatto sull'inflazione e sui consumi ma anche sul sistema produttivo, che ovviamente ha rallentato gli investimenti”. Lo spiega il ministro per le Imprese ed il Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista a “La Stampa". Venerdì 9 giugno sono arrivate due notizie contemporaneamente: “una è quella sulla produzione industriale, che ha avuto una ulteriore contrazione rispetto a quella registrata nei mesi precedenti; l'altra, più completa, è quella di Eurostat che riguarda tutti i fattori che con grande sorpresa degli osservatori internazionali assegna all'Italia il ruolo di locomotiva della crescita in Europa. Perché nei primi mesi dell'anno in termini di Pil complessivo siamo cresciuti più di tutte le grandi potenze occidentali, non solo Francia e Germania ma anche Giappone e Stati Uniti".(Rin)