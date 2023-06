Business news: Cina, volume trasporto merci su rotaia aumentato del 4,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume di merci trasportate su rotaia in Cina è aumentato del 4,4 per cento su base annua nel 2022, superando cinque miliardi di tonnellate. Lo certifica il ministero dei Trasporti, precisando che il dato segna un incremento di 211 milioni di tonnellate rispetto al 2021. Il volume del trasporto merci su rotaia è aumentato del 2,3 per cento anno su anno nel primo trimestre, arrivando a 970 milioni di tonnellate. (Cip)