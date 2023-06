Business news: India, banca centrale lascia invariati tassi di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, nella riunione periodica conclusa l'8 giugno, ha deciso di lasciare invariato, al 6,5 per cento, il tasso di interesse di riferimento: il repo, al quale la banca centrale offre prestiti a breve termine alle altre banche. Di conseguenza i tassi “overnight” Sdf (Standing deposit facility) e Msf (Marginal standing facility) sono rimasti rispettivamente al 6,25 e al 6,75 per cento. Lo riferisce un comunicato dell’istituto. La decisione, spiega la nota, è stata presa all’unanimità in linea con l’obiettivo di mantenere l’inflazione in un intervallo del quattro per cento, con un margine del più o meno due per cento, sostenendo al tempo stesso la crescita. L’Rbi ha interrotto ad aprile una serie di sei aumenti consecutivi dei tassi. La prossima riunione è in programma dall’8 al 10 agosto. (Inn)