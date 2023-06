Business news: ministra Ecologia Kazakhstan, per l'Europa siamo un partner affidabile e vicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan è un partner affidabile per l’Europa e vuole continuare a esserlo, non solo nel settore energetico ma anche nella creazione di materie e prodotti sostenibili per accompagnare tutto il processo della transizione verde. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” la ministra kazaka dell’Ecologia e delle risorse naturali, Suleimenova Zulfiya, parlando a margine del Forum internazionale di Astana (Aif). “Nella corsa per la transizione energetica il Kazakhstan può rappresentare una soluzione perché siamo molto vicini ai nostri partner, lo possiamo fare in modo competitivo”, ha detto Suleimenova, per la quale Astana può proporre soluzioni interessanti non solo nel settore dell’oil and gas ma anche “nel quadro di un’azione globale in diversi ambiti”. (Res)