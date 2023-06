Business news: ministra Ecologia Kazakhstan, interesse da parte di aziende italiane, lavoriamo a “fiscalità verde”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da parte di aziende italiane motivate a investire nel Paese, in particolare nell’ambito della transizione energetica, e anche per loro il governo sta lavorando a una “fiscalità verde”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” la ministra kazaka dell’Ecologia e delle risorse naturali, Suleimenova Zulfiya, parlando a margine del Forum internazionale di Astana (Aif). “L’interesse principale è per le tecnologie ecologiche, penso che le compagnie italiane siano interessate a posizionarsi e dare soluzioni in un sistema che vuole essere verde”, ha detto la ministra, sottolineando che da Astana c’è apertura per soluzioni che vengono “sia dal pubblico che dal privato”. A questo proposito, il governo kazako sta lavorando a una “fiscalità verde”, con misure di bonus per chi investe nel settore della transizione energetica rivolte alle compagnie europee e più in generale internazionali. “Per noi era importante creare un quadro di riferimento normativo per le compagnie che operano nel settore”, ha aggiunto Suleimenova, precisando che l’attenzione di Astana va in particolare ad aziende che “potranno aiutarci a ridurre l’uso di risorse come l’acqua”. (Res)