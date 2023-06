Business news: Foxconn, fatturato diminuito del 9,5 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn è diminuito del 9,5 per cento su base annua a maggio, per effetto della debole domanda stagionale. Il mese scorso le entrate si sono attestate a 14,7 miliardi di dollari, in linea con le aspettative dell'azienda e in aumento del cinque per cento rispetto ad aprile, riferisce Foxconn in una nota. Si prevede che il volume d'affari nel secondo trimestre continuerà a contrarsi, a causa di fattori stagionali e della transizione sul mercato di prodotti vecchi e nuovi. Sebbene la multinazionale preveda un aumento delle vendite dei suoi server di intelligenza artificiale nello stesso periodo, soprattutto grazie alla popolarità di applicazioni come ChatGpt, avverte che le prestazioni dell'azienda resteranno piatte per tutto l'anno, in considerazione del rallentamento economico globale. (Cip)