Business news: ministro Energia Kazakhstan, no ad accordi extragiudiziali con compagnie internazionali

- Il Kazakhstan è intenzionato ad andare avanti con la richiesta di 16,5 miliardi di dollari a un consorzio costituito da alcune delle principali compagnie petrolifere internazionali, tra cui l’italiana Eni, per dispute relative ai costi di sviluppo dei giacimenti petroliferi di Kashagan e Karachaganak. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia, Almasadam Satkaliyev, escludendo la possibilità di un accordo extragiudiziale con le società coinvolte. Il procedimento arbitrale è stato avviato dal governo kazakho lo scorso aprile. Il giacimento di Kashagan è sviluppato da un consorzio che nel progetto ha investito 50 miliardi di dollari complessivi e che è composto da Eni, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, KazMunayGas, Inpex e Cnpc. Eni, Shell e KazMunayGas sono anche partner nello sviluppo del giacimento di Karachaganak assieme a Chevron e Lukoil, con investimenti da oltre 27 miliardi di dollari. Le richieste riguardano i costi dedotti, in base agli accordi di condivisione dei profitti, nel periodo che va dal 2010 al 2018 per Kashagan e dal 2019 al 2019 per Karachaganak. (Res)