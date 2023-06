Business News: Egitto-Arabia Saudita, previsti due accordi su industria e risorse minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita prevede di firmare due accordi con l'Egitto per aumentare la partecipazione del paese nordafricano nei settori industriale e minerario del Regno. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale il ministro dell’Industria e delle risorse minerarie del Regno, Bandar Alkhorayef, si è recato in visita in Egitto dove ha espresso la volontà del Regno di facilitare gli investimenti egiziani. “Il primo accordo cerca di preservare l'attività commerciale tra i due Paesi e ridurre gli ostacoli, oltre a finanziare le esportazioni attraverso la Saudi Export Bank", ha affermato il ministro, evidenziando la presenza di “molte opportunità tra i due Paesi”. Alkhorayef è arrivato in Egitto lo scorso 3 giugno dove ha incontrato diversi funzionari governativi e investitori nei settori dell’industria e delle miniere e ha visitato alcuni centri di produzione. Durante la visita, Alkhorayef ha incontrato il ministro egiziano del Commercio e dell'Industria Ahmed Samir Saleh. Nel 2022, il volume delle esportazioni non petrolifere dell'Arabia Saudita verso l'Egitto ha superato gli 11 miliardi di riyal (2,9 miliardi di dollari), mentre le importazioni hanno raggiunto i 10 miliardi di riyal (2,67 miliardi di dollari). (Res)