Business News: Libia-Algeria, colloqui per ripresa attività società energetiche a Tripoli

- Il ministro del Petrolio e del Gas del governo libico di unità (Gun), Mohamed Aoun, ha tenuto un incontro con il ministro algerino dell'Energia e dei Minerali, Mohamed Arkab, a margine della riunione dei ministri del Petrolio degli Stati membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), che si è tenuta, sabato 3 giugno presso la sede dell'organizzazione in Austria. Lo ha riferito il ministero libico, affermando che le parti hanno discusso di molte questioni di interesse comune nel campo del petrolio e del gas, primo fra tutti il ritorno della compagnia petrolifera algerina Sonatrach e di altre società a lavorare in Libia. Aoun ha presentato le prospettive per lo sviluppo del settore petrolifero e del gas in Libia e i programmi di esplorazione nella fase successiva, esortando la parte algerina a rientrare rapidamente, completare il lavoro di esplorazione, sviluppare le loro scoperte petrolifere e partecipare e contribuire alla fase successiva. A sua volta, il ministro algerino ha sottolineato la seria volontà del suo Paese di contribuire e investire nel settore petrolifero e del gas in Libia, e di tornare a completare le attività nei blocchi esplorativi ottenuti nel precedente round esplorativo, secondo le istruzioni del presidente della Repubblica algerina. L'incontro ha anche riguardato la cooperazione tra i due Paesi "nella promettente industria petrolifera, che è il petrolio da scisti". (Ala)