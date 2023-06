Business News: Tunisia, previsto picco record nella domanda di elettricità questa estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco di domanda all'elettricità in Tunisia per questa estate potrebbe oscillare tra i 4.700 ed i 4.900 megawatt a causa del crescente utilizzo di condizionatori d'aria. Lo ha detto il direttore della cooperazione e della comunicazione della Società tunisina per l'elettricità e il gas (Steg), Mounir Ghabri, all'agenzia di stampa "Tap", affermando che la società sta lavorando per affrontare questo picco al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica a tutti i suoi clienti, nonostante il notevole aumento delle temperature degli ultimi anni. Ghabri ha reso noto che nell'ultimo anno è stato registrato un picco record di richiesta di energia elettrica, pari a a 4.677 megawatt, l'8 settembre 2022. Da parte sua, la società tunisina dell'elettricità e del gas è pronta a vari possibili scenari e ipotesi per evitare guasti e interruzioni di corrente. (Tut)