Business News: in Egitto prosegue la contrazione del settore privato non petrolifero

- L'attività del settore privato non petrolifero in Egitto si è contratta per il 30esimo mese consecutivo a maggio, a causa dell'inflazione costantemente elevata e della domanda debole. E' quanto emerge dai dati dell'indice S&P Global Egypt Purchasing Managers' Index (Pmi). L'indice è salito a 47,8 punti a maggio rispetto ai 47,3 di aprile, ma è rimasto ben al di sotto della soglia di 50,0 che indica una crescita dell'attività. L'Egitto soffre di una grave carenza di riserve estere, che ha portato all'impossibilità del Paese di acquistare le materie prime necessarie alle fabbriche dallo scorso anno. Il mese scorso l'inflazione annuale urbana dei prezzi al consumo è rallentata al 30,6 per cento ad aprile, in calo rispetto al 32,7 per cento di marzo, mentre l'inflazione core è scesa al 38,6 per cento rispetto al 39,5 per cento di marzo. (Cae)