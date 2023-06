Business news: Costa d'Avorio, forum di Abidjan, firmato accordo con Banca mondiale per finanziare costruzione alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Ceo Forum ad Abidjan, il ministro delle Costruzioni e dell'Edilizi della Costa d'Avorio, Bruno Nabagné Koné, ha firmato un programma di consulenza con la Società finanziaria internazionale (Ifc) - l'organizzazione della Banca mondiale dedicata al settore privato - per creare un partenariato pubblico-privato volto a finanziare la costruzione di nuovi alloggi a prezzi accessibili per le famiglie ivoriane a basso e medio reddito. L'accordo, riferisce l'emittente "Rfi", mira a colmare una carenza di alloggi a prezzi accessibili nel Paese. “Dobbiamo accelerare il processo. Dobbiamo creare le condizioni per attrarre investitori nel settore. In Costa d'Avorio non è lo Stato a produrre alloggi sociali. Lo Stato accompagna. Lo Stato crea un quadro di incentivi ma lo Stato non crea alloggi, quindi dobbiamo creare un quadro che incoraggi e rassicuri l'investitore", ha detto il ministro Koné. Se gli investimenti privati ​​ottenuti saranno all'altezza delle sue speranze, il governo ivoriano punta a costruire 150 mila nuove unità abitative a prezzi accessibili entro il 2025. (Res)