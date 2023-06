Business news: Banca mondiale, crescita in area subsahariana rallenta al 3,2 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita nell'Africa subsahariana dovrebbe rallentare ulteriormente al 3,2 per cento nel 2023 prima di tornare ad aumentare a 3,9 per cento nel 2024. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Global Economic Prospects, pubblicato dalla Banca mondiale. Secondo le stime, il rallentamento è dovuto a causa di varie cause specifiche per ciascun Paese e della congiuntura economica esterna sfavorevole. L'aumento dell'inflazione, in particolare, ha aggravato le difficoltà economiche delle popolazioni meno abbienti e aumentato notevolmente l'insicurezza alimentare: basti pensare che in Africa subsahariana quest'anno 35 milioni di persone sono entrate in condizioni di insicurezza alimentare acuta rispetto all'inizio del 2022. In diversi Paesi, specialmente in quelli a basso reddito con situazioni fragili e colpite da conflitti, le prolungate siccità e i conflitti armati hanno aggravato questi effetti. (Res)