Business news: Nigeria, caro carburante, governi statali di Edo e Kwara riducono settimana lavorativa a tre giorni

- Le amministrazioni degli Stati di Edo e Kwara, in Nigeria, hanno ridotto la settimana lavorativa a tre giorni per i dipendenti statali. La decisione, riferiscono i media locali, è dettata dall'aumento dei costi della benzina, e di conseguenza dei trasporti, in seguito all'annuncio del governo federale di eliminare i sussidi per il carburante. Il personale del servizio pubblico in tutta la Nigeria lavora cinque giorni alla settimana, ma c'è ancora molta confusione sul destino dei dipendenti del settore privato, dove alcuni sono tenuti a lavorare per sei giorni alla settimana. Vi sono anche indicazioni secondo cui altri Stati potrebbero adottare il nuovo modello. Il governo federale della Nigeria ha affermato di aver istituito un team per valutare gli accordi raggiunti con il lavoro organizzato su come ridurre l'impatto dell'aumento dei costi dei carburanti. (Res)