Business news: Angola, proteste per cancellazione sussidi sui carburanti, licenziato il ministro dell'Economia

- Il presidente dell'Angola, Joao Lourenco, ha licenziato il ministro dell'Economia e dello Sviluppo sociale, Manuel Nunes Junior, a seguito delle proteste di massa contro la decisione del governo di cancellare i sussidi sui carburanti. Lo si apprende da un comunicato della presidenza di Luanda, secondo cui a sostituire Nunes Junior sarà l'attuale governatore della Banca centrale, José de Lima Massano. Il ritiro dei sussidi, che secondo Nunes Junior si era reso necessario per rendere sostenibile la spesa pubblica, è entrato in vigore lo scorso primo giugno e ha portato a un forte incremento dei prezzi dei carburanti in tutto il Paese. Da allora si sono susseguite le proteste dei cittadini, che dovrebbero proseguire anche nel fine settimana. I disordini hanno provocato lunedì 5 giugno la morte di cinque persone e il ferimento di altre otto nella città di Huambo, dove sono avvenuti scontri tra polizia e manifestanti. (Res)