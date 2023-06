Business News: compagnia spagnola Antolin aumenta gli investimenti in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore spagnolo di componenti per auto Antolin ha intenzione di aumentare i suoi investimenti in Marocco, dove attualmente ha una fabbrica nella città di Tangeri dove attualmente impiega 360 persone. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". L'azienda ha visto più che raddoppiare la propria attività nel Paese nordafricano dal 2019, anno in cui il gruppo Stellantis (una delle aziende automobilistiche con cui Antolin collabora) ha aperto la propria fabbrica a Kenitra, nel nord del Marocco. Secondo i dati del ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, nell'ultimo decennio gli scambi commerciali della Spagna con il Marocco nel settore automobilistico hanno registrato un'impennata. Dal 2012, le vendite di automobili e componenti al Marocco sono aumentate del 292 per cento, raggiungendo 1,7 miliardi di euro nel 2022. Nel frattempo, gli acquisti di componenti e veicoli da Rabat si sono moltiplicati del 789,8 per cento nello stesso periodo, raggiungendo i 743,5 milioni di euro. "Il Marocco è senza dubbio uno dei Paesi più attraenti dell'Africa e del Maghreb. Il suo Pil è cresciuto negli ultimi anni e offre stabilità politica, importanti incentivi economici per gli investimenti, buone infrastrutture e una situazione geostrategica favorevole per la commercializzazione tra Europa e Africa", ha dichiarato a "Cinco Dias" Maria Helena Antolin, vicepresidente di Antolin. (Spm)