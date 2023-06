Business News: media Libano, crisi ha causato emigrazione di 275 mila persone in sei anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica, politica e sociale che sta attraversando in Libano ha causato una terza ondata di emigrazione e quasi 275mila persone hanno lasciato il Paese negli ultimi sei anni. Lo ha riferito il quotidiano “Nidaa al Watan”, vicino all’opposizione, secondo il quale il fenomeno si verifica principalmente tra i giovani. Con l'aggravarsi della crisi in Libano, l'Osservatorio sulla crisi dell'Università statunitense di Beirut ha stimato che "il Libano sta vivendo la terza ondata di emigrazione massiccia nella sua storia dopo la prima ondata alla fine del diciannovesimo secolo, quando a quel tempo lasciarono il Paese circa 330 mila persone, e la guerra civile libanese (1975-1990) che spinse all'emigrazione di circa 990 mila persone". Secondo il rapporto, il 77 per cento dei giovani libanesi sta considerando o sta cercando di emigrare. La disperazione ha inoltre spinto alcuni a ricorrere alle pericolose rotte migratorie verso l’Europa via mare. Uno dei risultati della crisi definita dalla Banca mondiale “tra le peggiori al mondo” è un calo significativo del Pil da 54 miliardi di dollari del 2018 a circa 19 miliardi di dollari del 2022. Le prospettive di crescita e ripresa dell'economia non sono incoraggianti, con la Banca Mondiale che stima che il Libano abbia bisogno tra i 12 ei 19 anni per raggiungere il Pil del 2017. Inoltre, secondo il Fondo monetario internazionale, l’accelerazione dell’emigrazione di lavoratori qualificati “indebolirà ulteriormente le future opportunità di crescita del Paese”. (Lib)