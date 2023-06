Business news: premier ivoriano Achi, settore privato è la chiave per lo sviluppo dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore privato è la chiave per guidare lo sviluppo nel continente africano. Lo ha dichiarato il primo ministro della Costa d'Avorio, Patrick Achi, nelle sue osservazioni in apertura dell'Africa Ceo Forum ad Abidjan, il più grande incontro internazionale del settore privato africano che ogni anno raduna circa 2 mila imprenditori, investitori e politici del continente. L'edizione di quest'anno del Forum si concentra su come aumentare il numero di imprese africane con un fatturato di 1 miliardo di dollari. Dal 2015 le aziende di queste dimensioni hanno rallentato la crescita, secondo la società di consulenza gestionale McKinsey. Allo stato attuale, l'azienda afferma che l'Africa ha 345 aziende che fatturano oltre 1 miliardo di dollari, l'Europa ne ha più di 2.700 e l'Asia ne ha più di 3.000. Intervenendo al Forum, Ache Leke, senior partner di McKinsey, ha affermato che le più grandi aziende africane svolgono un ruolo significativo nell'aumentare la resilienza del continente agli shock economici e nell'aumentare la sovranità economica. "Entro il 2030, più della metà di queste aziende potrebbe aumentare i propri ricavi annuali collettivi di mille miliardi di dollari di oltre 55 miliardi, accedendo a nuovi mercati e aumentando la produttività", ha aggiunto. (Res)