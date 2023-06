Business news: Portogallo-Angola, presidente Lourenco, invitiamo imprese lusitane ad aumentare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente dell'Angola, Joao Lourenco, ha invitato gli imprenditori portoghesi a sfruttare appieno la lingua comune per aumentare gli investimenti diretti nel Paese e partecipare alla futura privatizzazione dei beni statali angolani. Lorenco lo ha detto all'inizio della riunione tra i governi portoghese e angolano, presso il Palazzo presidenziale di Luanda, in un breve discorso dedicato a un'analisi della cooperazione bilaterale luso-angolana. "La cooperazione con il Portogallo ha un raggio d'azione che copre praticamente tutti i settori della vita nazionale angolana, con una dinamica che considera positiva e che attualmente non è maggiore a causa dei vincoli causati dal Covid-19", ha sottolineato il leader del Paese africano. (Spm)