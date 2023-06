Business news: Kenya, proteste contro aumento delle tasse a Nairobi, polizia disperde manifestanti con gas lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kenya ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che manifestavano nella capitale Nairobi contro alcune delle misure proposte dal governo per imporre tasse nuove o più elevate sul carburante. Le decine di manifestanti avevano cercato di radunarsi in un parco nel centro di Nairobi prima di marciare verso il parlamento per sollecitare i parlamentari a respingere le proposte fiscali. I media locali hanno riferito che alcuni dei manifestanti sono stati arrestati. I legislatori discuteranno il disegno di legge giovedì prossimo, tra gli avvertimenti lanciati dal presidente William Ruto e dal suo vice Rigathi Gachagua contro coloro che si oppongono alle proposte. Una delle principali misure contestate nell'impopolare disegno di legge finanziaria è un nuovo prelievo del 3 per cento sul fondo immobiliare per tutti i lavoratori dipendenti e l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto sul carburante al 16 per cento. Il disegno di legge prevede anche tasse sui prodotti di bellezza, sulle criptovalute e sui guadagni degli influencer dei social media. (Res)