Business news: Forum Astana, delegazione etiope incontra comunità imprenditoriale kazakha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di imprenditori etiopi guidata dall'ex presidente Mulatu Teshome ha tenuto discussioni con funzionari kazakhi e membri della comunità imprenditoriale con l'obiettivo di penetrare nel mercato dell'Asia centrale e attirare gli investitori in Etiopia. Le due parti, riferisce la stampa etiope, si sono scambiate opinioni sulle prospettive di fare affari e hanno raggiunto un consenso sul procedere con le attività per aprire la strada a legami economici significativi nel prossimo futuro. Il vice capo della missione etiope ad Ankara, l'ambasciatore Mulie Tarekegn, ha dichiarato a "The Ethiopian Herald" che la delegazione sta cercando di gettare solide fondamenta nelle relazioni commerciali tra Etiopia e Kazakhstan. Ricordando che i membri della delegazione provengono da vari settori tra cui istruzione, sanità, edilizia e import-export, l'ambasciatore ha affermato di aver visitato l'Astana International Financial Center (Aifc). La delegazione etiope ha inoltre scambiato opinioni con le controparti kazakhe su come opera il tribunale indipendente di common law mantenendo gli standard più elevati. “Tale tribunale proteggerà la comunità imprenditoriale e promuoverà ulteriormente l'attività imprenditoriale. È una bella esperienza da replicare a casa”, ha aggiunto. L'ex presidente Teshome e la delegazione da lui guidata hanno partecipato all'Astana International Forum 2023, volto a unire gli sforzi per affrontare le principali sfide globali. Alla sessione partecipano delegazioni di alto livello di governi stranieri, organizzazioni internazionali e ambienti imprenditoriali e accademici. (Res)