Business News: Tunisia, inflazione in calo, scende al 9,6 per cento a maggio

- Il tasso d'inflazione in Tunisia ha raggiunto il 9,6 per cento a maggio, in calo rispetto al 10,1 per cento di aprile, nonostante l’aumento mensile dei prezzi. È quanto riferito dall’Istituto nazionale di statistica, secondo cui il calo dell’inflazione è dovuto alla decelerazione nel ritmo degli aumenti dei prezzi tra maggio e aprile 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Stando a quanto specificato, l’aumento dei prezzi di generi alimentari è passato dal 15,6 per cento di aprile al 15,9 per cento di maggio, mentre il tasso d’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari, è passato dal 7,7 per cento di aprile al 7,5 per cento di maggio. Il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, aveva dichiarato lo scorso gennaio che il tasso d’inflazione sarebbe rimasto elevato durante quest’anno e potrebbe salire all'11 per cento. Tuttavia, secondo le stime annunciate da Abassi, nel 2024 e nel 2025 il tasso d’inflazione potrebbe iniziare a diminuire gradualmente. (Tut)