Business News: Marocco, compagnia Sdx annuncia rinegoziazione contratto vendita del gas

- La compagnia internazionale Sdx Energy ha annunciato la rinegoziazione dell'accordo di vendita del gas con l'Ufficio nazionale degli idrocarburi e delle miniere del Marocco con uno dei suoi principali clienti nel Paese. Lo ha riferito la stessa società in un comunicato stampa, in cui afferma che "Sdx è lieta di annunciare di aver rinegoziato l'accordo di vendita del gas con uno dei suoi principali clienti in Marocco, in coordinamento con l'Ufficio nazionale degli idrocarburi e delle miniere (Onhym), e sulla base di una strategia di sviluppo regionale, la società riceverà un prezzo maggiore per il gas prodotto a partire dal primo maggio 2023". Questo aumento di prezzo consentirà alla società di espandere la propria esplorazione e produzione in Marocco e ha già avviato il processo per ottenere i permessi necessari per la campagna di perforazione estiva. La società ha indicato che il Marocco rimane un centro di interesse importante, confermando la sua piena disponibilità a cogliere le opportunità presentate nel mercato energetico molto esigente. (Res)