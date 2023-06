Business news: amministratrice delegata Citigroup a Pechino dopo viaggio di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice delegata della banca d'investimento statunitense Citigroup, Jane Fraser, si è recata in Cina a inizio settimana per tenere colloqui con i funzionari del governo di Pechino. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dall'Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria (Nafr). Il 5 giugno, la dirigente statunitense ha incontrato il direttore dell'amministrazione, Li Yunze, cui ha espresso l'intenzione di ampliare le operazioni nel Paese data la "piena fiducia nel suo sviluppo economico e finanziario". Il giorno prima è stata invece la volta di un colloquio con Lin Songtian, presidente dell'Associazione popolare cinese per l'amicizia con i Paesi stranieri, con cui Fraser avrebbe discusso un rafforzamento del dialogo tra Cina e Stati Uniti nelle aree di interesse comune, stando ad una nota dell'organizzazione dedicata alla gestione degli affari esteri. (Cip)