Business news: Tesla, vendite modelli prodotti in Cina aumentate del 142 per cento a maggio

- Le vendite dei veicoli elettrici prodotti in Cina dal colosso statunitense Tesla sono aumentate del 142 per cento su base annua a maggio. Lo segnala l'Associazione cinese delle autovetture (Cpca), precisando che le auto Model 3 e Y vendute nel periodo si attestano a 75.842, in aumento del 2,4 per cento su base mensile. Le vendite di veicoli elettrici Dynasty e Ocean prodotti dalla rivale cinese Byd hanno raggiunto quota 239.092, con un incremento del 14 per cento anno su anno. I dati sono stati diffusi a una settimana dal viaggio condotto dal fondatore di Tesla, Elon Musk, in Cina, in un frangente in cui le relazioni commerciali con gli Usa sono ai minimi termini. Il magnate statunitense è arrivato il 30 maggio a Pechino, dove ha tenuto subito un colloquio col ministro degli Esteri, Qin Gang. Quest'ultimo ha reiterato l'intenzione del suo Paese di continuare a investire in un'apertura ad alto livello e creare "un migliore ambiente commerciale, orientato al mercato e allo stato di diritto per le imprese di tutti i Paesi, inclusa Tesla". Musk, da parte sua, ha lodato la "laboriosità e l'intelligenza del popolo cinese", esprimendo la sua opposizione al disaccoppiamento economico tra Cina e Stati Uniti. (Cip)