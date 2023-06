Business news: Panasonic aumenterà produzione batterie nello stabilimento di Tesla in Nevada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dell'elettronica giapponese Panasonic aumenterà la produzione di batterie per veicoli elettrici nello stabilimento operato assieme a Tesla, il suo principale cliente, in Nevada, negli Stati Uniti. L'azienda ha accelerato i piani per l'incremento della capacità produttiva in risposta alle pressioni del costruttore di auto elettriche statunitensi, che recentemente ha riferito a Panasonic di essere pronto a "comperare tutte le batterie che (l'azienda giapponese) potrà produrre". Secondo le anticipazioni fornite da fonti aziendali al quotidiano "Nikkei", Panasonic Energy, controllata di Panasonic Holdings, installerà una 15ma linea di produzione presso la Gigafactory Nevada, aumentando la produzione annua locale del 10 per cento dagli attuali 38 gigawatt-ora. (Git)