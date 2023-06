Business news: Cina, nave da crociera Adora Magic City salpa dal porto di Shanghai per collaudo in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima nave da crociera di grandi dimensioni della Cina è salpata dal porto di Shanghai dopo quasi quattro anni di costruzione, per effettuare una serie di test marittimi. Progettata e costruita congiuntamente dalla China State Shipbuilding Corporation Cruise Technology Development Co (Cctd) e dalla Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co, il transatlantico Adora Magic City rappresenta un significativo traguardo nella produzione cantieristica nazionale. Con una lunghezza di 323,6 metri e un tonnellaggio lordo di 135.500 tonnellate, la nave può accogliere 5.246 passeggeri e sarà dispiegata in rotte a medio e lungo termine. La consegna è prevista a fine anno. (Cip)