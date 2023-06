Business News: Egitto migliora l’indice di attrattività nel settore delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è avanzato di dieci posizioni nell'indice di attrattività dei paesi nel settore delle energie rinnovabili, in quanto si è classificato al 29esimo posto nel novembre 2022, rispetto al 39esimo nel marzo 2015. Lo ha reso noto l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente. L'indice misura i Paesi più interessanti nel settore delle energie rinnovabili, oltre a fornire uno sguardo approfondito al mercato delle energie rinnovabili e alle sfide che il futuro di questo settore deve affrontare. L'autorità ha affermato che la quantità di elettricità generata in Egitto da fonti energetiche rinnovabili (eolica e solare) è aumentata da 10,2 gigawattora nell'anno tra il 2020 e il 2021 a 10,4 gigawattora nell'anno tra il 2021 e il 2022, registrando un incremento del 2 per cento. (Cae)