Business News: Lollobrigida ricevuto da premier Algeria Benabderrahmane e da omologo Henni

- Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è stato ricevuto ad Algeri dal primo ministro Aymen Benabderrahmane e dall’omologo algerino, Abdelhafid Henni. Lo ha riferito un comunicato diffuso lo scorso 5 giugno dall’ufficio stampa del primo ministro algerino, secondo il quale durante l’incontro con il premier le due parti hanno confermato le solide relazioni di amicizia tra Italia e Algeria, nonché la comune volontà di rafforzare il partenariato in diversi ambiti. In particolare, secondo la nota, le discussioni si sono incentrate sulle modalità per rafforzare la cooperazione e il partenariato in campo agricolo tra l'Algeria e l'Italia. In seguito, Lollobrigida ha incontrato l’omologo Henni, il quale ha evidenziato l’importanza del colloquio “che ha permesso di mettere in luce i successi più significativi del settore agricolo, in particolare nell'ambito della seconda edizione della fiera della produzione agroalimentare DjazAgro dove l’Italia è ospite d’onore”. Il ministro ha anche presentato la strategia del settore agricolo in Algeria, che mira a sviluppare e modernizzare l'agricoltura nel Paese nordafricano. (Ala)