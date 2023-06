Business News: Zoppas (Ice), a Djazagro in Algeria primato italiano degli espositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo visto degli imprenditori entusiasti per l’inaugurazione di Djazagro in Algeria, dove su 500 espositori 104 sono italiani. Di questi sessanta sono stati portati da Ice Agenzia ed espongono al Padiglione Italia, un’area di 660 metri quadrati organizzata dall’Agenzia in collaborazione con Ucima, (Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio). L’Italia, per il secondo anno consecutivo è la protagonista assoluta”. Così il presidente di Ice, Matteo Zoppas, intervenuto insieme al ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida all’inaugurazione della fiera agroindustriale di Algeri Djazagro 2023. “L’esposizione fieristica inaugurata il 5 giugno è tra le più importanti per l’Algeria poiché al suo interno è possibile trovare le più moderne tecnologie, i macchinari e il know-how del settore dell’agri-tech, alle soglie di un piano di investimenti molto importante dell’Algeria nel comparto agroalimentare. Un comparto che alimenta in buona parte i 2,3 miliardi di esportazioni che l’Italia ha realizzato verso il Paese nel 2022, in crescita del 30 per cento rispetto al 2021, e per il quale l’Italia gioca un ruolo da protagonista. Gli investimenti prospettici, come, tra le altre cose, i temi della sicurezza alimentare e della sostenibilità, hanno accresciuto l’interesse nel comparto dell’agri-tech", ha aggiunto Zoppas. (Res)