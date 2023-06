Business News: Fmi, ripresa economica Kuwait continua grazie a produzione e prezzi petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beneficiando dell'elevata produzione e dei prezzi del petrolio, la ripresa economica del Kuwait continua. È quanto emerso in un rapporto diffuso dal Fondo monetario internazionale (Fmi) al termine della missione nel Paese, secondo il quale “l'inflazione è stata contenuta, mentre i saldi di bilancio e con l'estero si sono rafforzati e la stabilità finanziaria è stata mantenuta”. “Il predominio del petrolio nell'economia, insieme alle tendenze alla decarbonizzazione globale, richiede riforme fiscali per rafforzare la sostenibilità e riforme strutturali per stimolare la crescita guidata dal settore privato non petrolifero”, ha spiegato l’Fmi, secondo il quale lo stallo politico tra il governo e il Parlamento ha ostacolato il progresso delle riforme. Tuttavia, l’economia emerge come “ampiamente ripresa” dopo la pandemia di Covid-19 e si stima che la crescita sia salita all'8,2 per cento nel 2022, rispetto all'1,3 per cento nel 2021, trainata principalmente dall'elevata produzione e dai prezzi del petrolio. (Res)